Симоне Индзаги: матчи с «Зенитом» будут чрезвычайно важны для выхода в плей-офф ЛЧ
Главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».
«Мы знаем, какой матч нам предстоит. Мы встречаемся с командой, посеянной в группе из первой корзины и не набравшей очков. На трибунах будет 20 тысяч человек, но мы должны сыграть в свою игру, держа в уме, что два матча с „Зенитом“ будут чрезвычайно важны для выхода в плей-офф.
В Серии А нет зрителей, в Бельгии стадионы закрыты для болельщиков, но в Санкт-Петербурге на нас будет смотреть большое количество людей. Думаю, это будет отличным стимулом для моих футболистов», — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.
Встреча «Зенит» — «Лацио» пройдёт завтра, 4 ноября. Начало — в 20:55 мск.
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