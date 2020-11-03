Газзаев: Россия могла бы спокойно провести Евро в одиночку

Бывший главный тренер сборной России, а ныне глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ Валерий Газзаев прокомментировал информацию о возможном проведении всех матчей Евро-2020 в России.



«Я считаю, что наша страна могла бы спокойно провести Евро, потому что два года назад мы провели великолепный чемпионат мира. Думаю, и в УЕФА, и в ФИФА отметили, что в России был лучший чемпионат в истории всех мировых первенств. Уверен, мы абсолютно готовы проводить чемпионат.



Если мы действительно ликвидируем коронавирусную инфекцию, почему бы его не провести в нашей стране. Но всё будет зависеть от ситуации с коронавирусом, это и станет определяющим фактором при определении места проведения чемпионата Европы», — приводит слова Газзаева «РБК-Спорт».

УЕФА рассматривает возможность проведения всех матчей Евро-2020 в России