Газзаев: Россия могла бы спокойно провести Евро в одиночку

Бывший главный тренер сборной России, а ныне глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ Валерий Газзаев прокомментировал информацию о возможном проведении всех матчей Евро-2020 в России.
«Я считаю, что наша страна могла бы спокойно провести Евро, потому что два года назад мы провели великолепный чемпионат мира. Думаю, и в УЕФА, и в ФИФА отметили, что в России был лучший чемпионат в истории всех мировых первенств. Уверен, мы абсолютно готовы проводить чемпионат.
Если мы действительно ликвидируем коронавирусную инфекцию, почему бы его не провести в нашей стране. Но всё будет зависеть от ситуации с коронавирусом, это и станет определяющим фактором при определении места проведения чемпионата Европы», — приводит слова Газзаева «РБК-Спорт».
- 3 ноября 2020
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