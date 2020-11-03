«Локомотив» — «Атлетико»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и мадридского «Атлетико» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Атлетико».
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Райкович, Мурило, Рыбусь, Игнатьев, Куликов, Крыховяк, Миранчук, Смолов, Зе Луиш.
«Атлетико»: Облак, Лоди, Хименес, Савич, Триппьер, Корреа, Эррера, Сауль, Льоренте, Фелиш, Суарес.
Обслужит встречу французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. В бригаду войдут ассистенты Хишам Закрани и Фредерик Акетт. Резервный рефери — Карим Абед.
«Локомотив» после двух туров занимает третье место в турнирной таблице группы А. «Атлетико» находится на втором месте, набрав 3 очка.
- 3 ноября 2020
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