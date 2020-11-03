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Арьен Роббен вернётся на поле в декабре

Арьен Роббен вернётся на поле в декабре
Футбол / Прочие турниры 0

36-летний полузащитник нидерландского «Гронингена» Арьен Роббен не выйдет на поле до декабря из-за травмы, сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, Роббен вышел в стартовом составе «Гронингена» на матч 1-го тура чемпионата Нидерландов с ПСВ (1:3), но через полчаса после начала матча был заменён из-за повреждения.

Арьен Роббен — воспитанник «Гронингена». Известен по выступлениям за ПСВ, лондонский «Челси», мадридский «Реал» и мюнхенскую «Баварию». В составе мюнхенцев выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Нидерландов — бронзовый и серебряный призёр чемпионата мира. В 2019 году завершил карьеру, но в 2020-м возобновил её, чтобы помочь родному «Гронингену», испытывающему финансовые трудности из-за пандемии коронавируса.

Арьен Роббен прокомментировал свою травму в первом матче после возобновления карьеры
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