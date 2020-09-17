Арьен Роббен прокомментировал свою травму в первом матче после возобновления карьеры

36-летний полузащитник голландского «Гронингена» Арьен Роббен прокомментировал свою травму.
«Я боялся худшего. К счастью, в мышцах ничего не сломано, ничего не было порвано. Так что это обнадеживает. Мы просто снова будем очень много работать, и я уверен в этом», — приводит слова Роббена Nos.nl.
Роббен вышел на этот матч в стартовом составе, но был заменён из-за повреждения через полчаса после начала игры. Несмотря на это, 14 сентября игрок прибыл на тренировку команды, работал наравне с остальными партнёрами и выглядел здоровым.
Арьен Роббен — воспитанник «Гронингена». Он известен по выступлениям за ПСВ, лондонский «Челси», мадридский «Реал» и мюнхенскую «Баварию». В составе мюнхенцев он выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Нидерландов — бронзовые и серебряные медали чемпионата мира. В 2019 году Роббен завершил карьеру, но в 2020-м возобновил её, чтобы помочь родному «Гронингену», испытывающему финансовые трудности из-за пандемии коронавируса.
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