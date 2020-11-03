Карпин: «Спартак» удивил тем, что выглядел совсем просто в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отметил, что игра «Спартака» в матче 13-го тура чемпионата России не удивила. Напомним, встреча завершилась победой ростовчан со счётом 1:0.



«Спартак» удивил тем, что ничем не удивил. Команда так играет всегда: защитники катают мяч на своей половине, выманивают соперника, потом доставляют мяч в атаку, когда появляются зоны.



В том и дело, что есть разница между «доставляют мяч в атаку, когда появляются зоны» и «просто выбивать в сторону нападающих» – это разные вещи. Разыгрывают, выходят из обороны через короткие передачи. Один из опорных уходит на фланг, центральные защитники действуют широко. В матче с нами «Спартак» удивил тем, что выглядел совсем просто. Зная, скорее всего, как мы будем играть, нашли, возможно, такой выход из обороны. Думали, это доставит нам сложности. Но это не значит, что нам было легко. «Спартак» перед матчем был лидером чемпионата", — приводит слова Карпина «Рейтинг букмекеров».

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