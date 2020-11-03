Источник: Марадону будут экстренно оперировать после кровоизлияния в мозг

У 60-летнего легендарного аргентинского экс-футболиста Диего Марадоны серьёзные проблемы со здоровьем, утверждает TyC Sports. По данным источника, в ближайшее время его будут экстренно оперировать из-за кровоизлияния в мозг.
Личный врач Марадоны утверждал, что тот прибыл в больницу по собственному желанию, а серьёзных проблем со здоровьем у Диего нет.
Последний раз Диего видели на публике в пятницу, 30 октября, на матче первого тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, ещё тогда сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.
За последние годы у Марадоны было множество проблем со здоровьем. В частности, на матче Аргентина — Нигерия чемпионата мира по футболу 2018 года в России у него было зафиксировано обморочное состояние.
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