Источник: Марадону будут экстренно оперировать после кровоизлияния в мозг

У 60-летнего легендарного аргентинского экс-футболиста Диего Марадоны серьёзные проблемы со здоровьем, утверждает TyC Sports. По данным источника, в ближайшее время его будут экстренно оперировать из-за кровоизлияния в мозг.

Личный врач Марадоны утверждал, что тот прибыл в больницу по собственному желанию, а серьёзных проблем со здоровьем у Диего нет.

Последний раз Диего видели на публике в пятницу, 30 октября, на матче первого тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, ещё тогда сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.

За последние годы у Марадоны было множество проблем со здоровьем. В частности, на матче Аргентина — Нигерия чемпионата мира по футболу 2018 года в России у него было зафиксировано обморочное состояние.