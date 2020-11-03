Николич: сегодня играли хуже, чем с «Баварией», но очко всё же у нас есть

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился эмоциями от матча 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико». Встреча закончилась со счётом 1:1.

«Сложная игра, эмоциональный матч. Команда билась. Сумасшедший футбол. Против «Баварии» играли суперхорошо, создали много моментов, но не набрали очков. Сегодня играли хуже, но очко всё же у нас, и оно будет очень важным в борьбе за выход из группы. Поздравляю команду с отличной борьбой и болельщиков, отличная поддержка. Но есть над чем работать. Готовимся.

Качество игры было лучше с «Баварией». Но наши соперники играют в разный футбол. Очевидно, что «Атлетико» очень мотивирован, это было заметно. Качественно атаковали, действовали в центре, нам было сложно. Нам немного помогла удача», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.