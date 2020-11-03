Диего Симеоне: отмечу защиту и вратаря «Локомотива»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Локомотивом» (1:1).
«Момента с пенальти не видел, но, раз VAR сказал, что пенальти, скорее ему верю. Хорошая игра «Атлетико», наша игра. Играли флангами, через центр. Отмечу защиту и вратаря «Локомотива» — они использовали контратаки, как в матче с «Ред Булл Зальцбург». Жаль, мы не забили.
Сауль и Коке приносят в центр особенную энергетику, трансфер Кондогбиа даст ещё больше. Все они одинаково нам важны и обязательно усилят команду», — передаёт слова Симеоне корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
«Локомотив» после трёх туров занимает третье место в турнирной таблице группы А. Москвичи набрали два очка. «Атлетико» (4) — на втором месте.
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