Диего Симеоне: отмечу защиту и вратаря «Локомотива»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Локомотивом» (1:1).



«Момента с пенальти не видел, но, раз VAR сказал, что пенальти, скорее ему верю. Хорошая игра «Атлетико», наша игра. Играли флангами, через центр. Отмечу защиту и вратаря «Локомотива» — они использовали контратаки, как в матче с «Ред Булл Зальцбург». Жаль, мы не забили.



Сауль и Коке приносят в центр особенную энергетику, трансфер Кондогбиа даст ещё больше. Все они одинаково нам важны и обязательно усилят команду», — передаёт слова Симеоне корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

«Локомотив» после трёх туров занимает третье место в турнирной таблице группы А. Москвичи набрали два очка. «Атлетико» (4) — на втором месте.