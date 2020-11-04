Смородская: у «Локомотива» не было целостной игры. Но можно попытаться выйти из группы

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская подвела итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов, в котором «железнодорожники» сыграли вничью с «Атлетико» (1:1).

«Сегодня «Локомотив» сыграл достойно. Все в команде — большие молодцы. Конечно, не всё получалось: было много ошибок в передачах, не было целостной игры. С другой стороны, играли против «Атлетико». Эта команда не нуждается в представлении — одна из лучших в Европе. Но наши играли очень хорошо.

Игра с «Баварией» была живее и целостнее, но с немцами мы, к сожалению, очков не набрали. Сегодня же «Локомотив» взял очко — это дорогого стоит. Значит тактика на игру была правильная, а футболисты всё сделали грамотно.

Сегодня понравился Гильерме, вытаскивал что-то невероятное. Он большой молодец! Даже не понимаю, как он успевал реагировать. Рада за него!

А какой прекрасный Антон Миранчук! Забил сначала Нойеру, а теперь и Облаку. Всё при нём: удар, пас, выбор позиции, как видит партнёров и как помогает в защите. Молодец! Но сегодня совсем не получилась игра у Смолова. Ни в одном компоненте: ни с выбором позиции, ни с отбором, ни с ударом… Выпал из игры.

Жизнь покажет, на что «Локомотив» может рассчитывать. Но если обыграем «Зальцбург», то шансы на выход из группы не так уж и плохи. Рано хоронить команду, можно попытаться выйти из группы. Всё-таки у «Локо» уже два очка, а команда действительно выглядит достойно», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.