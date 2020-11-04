Защитник «Шахтёра» Додо: «Боруссия» М заслуженно добилась победы

Защитник донецкого «Шахтёра» Додо прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мёнхенгладбахской «Боруссией» (0:6).



«В Лиге чемпионов всегда непросто. «Боруссия» очень хорошо начала матч, а нам не удалось показать свой футбол, который мы демонстрировали в первых двух турах. Отрицательный результат, но ни в коем случае нельзя опускать нос. Впереди ещё три матча, нужно на них сконцентрироваться и хорошо к ним подготовиться.



Мы изучали соперника в течение недели, знали об их сильных сторонах. Ранний пропущенный гол, возможно, следствие того, что мы шли вперёд. Нужно готовиться, чтобы победить на выезде. В Германии будет другой матч.

Тренер хотел, чтобы мы не проиграли во втором тайме. Соперник заслуженно добился победы, они играли очень хорошо. Лига чемпионов не даёт времени расстраиваться", — приводит слова Додо ua.tribuna.com.