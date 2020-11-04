Хосе Хименес: ничья с «Локомотивом» — хороший результат
Защитник мадридского «Атлетико» Хосе Хименес поделился мнением об игре своей команды с московским «Локомотивом» (1:1) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы сделали всё для победы. У нас были очевидные моменты, но соперник проделал хорошую оборонительную работу.
Нужно идти дальше. К счастью, у нас есть одна победа, да и ничья в гостях не худший результат. Это Лига чемпионов, здесь каждая деталь имеет значение.
Мы разочарованы, зная, что у нас были очевидные моменты. Нужно быть спокойнее.
Надо поздравить соперника. Мы знали, что они будут играть низко и контратаковать большим числом игроков. Но мы проделали хорошую работу. Хоть и взяли одно очко, но хотели три», — приводит слова Хименеса sports.ru.
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