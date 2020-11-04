Мирча Луческу: «Барселона» сейчас не на том уровне, чтобы выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу накануне матча с «Барселоной» оценил шансы каталонского клуба выиграть Лигу чемпионов.
«Я не думаю, что «Барселона» сейчас на том уровне, чтобы выиграть Лигу чемпионов. У «Баварии», «Манчестер Сити» или «Пари Сен-Жермен» есть больше возможностей. В любом случае у них есть футболист в лице Лионеля Месси, который может быть очень важным. Новому тренеру нужно минимум шесть месяцев, и весной они будут другой командой. «Барселона» — это команда, которой лучше играть в Лиге чемпионов, чем в Ла Лиге, потому что во внутреннем соревновании соперники их очень хорошо знают», — приводит слова Луческу Goal.
4 ноября «Динамо» предстоит провести матч с каталонской «Барселоной» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», начало – в 23:00 мск.
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