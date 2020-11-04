Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Майкл Оуэн назвал Диогу Жоту особенным

Майкл Оуэн назвал Диогу Жоту особенным
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн оценил игру новичка команды Диогу Жоты, который ранее выступал за «Вулверхэмптон». Вчера, 3 ноября, португалец отметился хет-триком в матче Лиги чемпионов с «Аталантой». Ранее Жота стал автором победного гола в матче 7-го тура Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (2:1).

«Он особенный. Если болельщики „Ливерпуля“ ранее сомневались, что в команду перешёл игрок топ-класса, то теперь они это точно знают», — приводит слова Оуэна Goal.

«Ливерпуль» на выезде разгромил «Аталанту» со счётом 5:0 и укрепил лидерство в группе D после трёх туров (9 очков).

В турнирной таблице Премьер-лиги команда Юргена Клоппа также занимает первое место. В 8-м туре «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити».

Клопп: против Мане, Жоты и Салаха защищаться сегодня было невозможно
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020