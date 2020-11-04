Майкл Оуэн назвал Диогу Жоту особенным

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн оценил игру новичка команды Диогу Жоты, который ранее выступал за «Вулверхэмптон». Вчера, 3 ноября, португалец отметился хет-триком в матче Лиги чемпионов с «Аталантой». Ранее Жота стал автором победного гола в матче 7-го тура Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (2:1).

«Он особенный. Если болельщики „Ливерпуля“ ранее сомневались, что в команду перешёл игрок топ-класса, то теперь они это точно знают», — приводит слова Оуэна Goal.

«Ливерпуль» на выезде разгромил «Аталанту» со счётом 5:0 и укрепил лидерство в группе D после трёх туров (9 очков).

В турнирной таблице Премьер-лиги команда Юргена Клоппа также занимает первое место. В 8-м туре «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити».