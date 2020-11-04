Майкл Оуэн назвал Диогу Жоту особенным
Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн оценил игру новичка команды Диогу Жоты, который ранее выступал за «Вулверхэмптон». Вчера, 3 ноября, португалец отметился хет-триком в матче Лиги чемпионов с «Аталантой». Ранее Жота стал автором победного гола в матче 7-го тура Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (2:1).
«Он особенный. Если болельщики „Ливерпуля“ ранее сомневались, что в команду перешёл игрок топ-класса, то теперь они это точно знают», — приводит слова Оуэна Goal.
«Ливерпуль» на выезде разгромил «Аталанту» со счётом 5:0 и укрепил лидерство в группе D после трёх туров (9 очков).
В турнирной таблице Премьер-лиги команда Юргена Клоппа также занимает первое место. В 8-м туре «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити».
Клопп: против Мане, Жоты и Салаха защищаться сегодня было невозможно
- 4 ноября 2020
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