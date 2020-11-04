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Вендел: главный соперник «Зенита» — «Спартак»? Спасибо, буду иметь в виду!

Вендел: главный соперник «Зенита» — «Спартак»? Спасибо, буду иметь в виду!
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о предложении от клуба из Санкт-Петербурга и узнал главного соперника сине-бело-голубых.

«Помню, что закончилась какая-то игра, я собирался домой — и тут позвонил мой агент с новостью о том, что «Зенит» хочет меня пригласить. Сразу дал согласие, не раздумывал — понимал, что требуется шаг вперёд. Отыскал контакт Малкома, мы связались — он написал, чтобы приезжал и что буду счастлив в Петербурге. И вот я здесь и очень этому рад. «Зенит» — потрясающий клуб.

Если честно, пока не знаю, какой главный соперник у «Зенита». Какой? «Спартак»? Спасибо, буду иметь в виду», — цитирует Вендела «Спорт-экспресс».

Вендел пополнил состав «Зенита» в октябре 2020 года. За клуб из Санкт-Петербурга полузащитник провёл четыре матча, не отметившись результативными действиями.

Вендел: надеюсь, на «Газпром Арене» меня будут ждать большие победы!
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