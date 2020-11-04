Дмитрий Черышев: главное достоинство «Севильи» — кубковый характер

Российский тренер Дмитрий Черышев поделился мнением о «Севилье», предстоящем сопернике «Краснодара» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



«Обе команды переживают непростой период в своих национальных чемпионатах, поэтому ожидаю, что сейчас они выберут довольно осторожную, выжидательную тактику и будут стараться прежде всего не пропустить. И на ход матча повлияет то, кто первым забьёт. Хочется надеяться, что в итоге они покажут качественный атакующий футбол, который уже не первый год радует глаз в еврокубках что в исполнении «Севильи», что в исполнении «Краснодара». Сейчас у этих команд не лучшие отрезки, которые связаны с переменами в составе, а также пандемией, но, полагаю, в конечном счёте они решат свои проблемы.



«Севилья» умеет очень агрессивно играть в атаке, но главное её достоинство — кубковый характер, когда футболисты могут настроиться на любой матч и играть на пределе возможностей все 90 минут. Это традиционно прослеживается в игре данного коллектива во все годы её триумфов в Лиге Европы, хотя стиль игры не всегда повторяется. Например, нынешняя «Севилья» Лопетеги в определённых моментах отличается от той «Севильи», что в середине 2010-х годов три раза подряд выигрывала еврокубок под руководством Унаи Эмери, когда в один из сезонов и мне посчастливилось работать в его штабе. Здесь все успехи держатся на спортивном директоре клуба Рамоне Мончи, который отличается феноменальной способностью за не самые большие деньги найти футболистов, которые будут расти, а также точно впишутся в игровую модель тренера», — цитируют Черышева «Известия».

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