Маркизио: «Лацио» переживает не лучший момент, у «Зенита» есть возможность выиграть

Бывший полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио поделился мнением о предстоящем матче клуба из Санкт-Петербурга в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Лацио».
«Лацио» отвык играть при публике. Вообще из-за этого в Италии сейчас все матчи одинаковые — не важно, дома ты играешь или на выезде. Так что свои болельщики — это огромный плюс для «Зенита».
У нас пишут, что «Зенит» по сравнению с «Лацио» находится в хорошей физической форме. Предполагается, что у римлян она не оптимальная. Поэтому советуют команде Индзаги быть в Петербурге острожными. Ещё пишут, что, если «Лацио» выиграет, он станет явным лидером группы, если ничья — всё в группе станет очень интересно.
На мой взгляд, у «Зенита» есть возможность выиграть, потому что «Лацио» действительно переживает не лучший момент. И в физическом, и в ментальном плане. Петербуржцы могут этим воспользоваться, если римляне это им позволят. Посмотрим! Если получится и позволит обстановка, обязательно приеду на ответную игру в Рим», — цитирует Маркизио «Матч ТВ».
- 4 ноября 2020
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