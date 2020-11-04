Глушаков: у Миранчука в «Аталанте» всё впереди. Промес тоже не сразу заиграл за «Спартак»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков, ранее выступавший за «Спартак», поделился мнением о целесообразности перехода полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».
«Миранчук ни в коем случае не зря уехал в Италию. Почему он мало играет, знают только Гасперини и он сам. У него ещё всё впереди, нужно пройти этап конкуренции, выиграть её и показать себя. Сразу в стартовый состав никто не попадает.
Да далеко не нужно ходить, когда к нам в «Спартак» пришёл Промес, то первый год плюс-минус попадал в заявку, не мог ярко себя проявить и заиграл не сразу. Не мог раскрепоститься, ругался, нервничал и переживал. Вскоре заиграл, и всё стало хорошо. У Лёши сейчас период адаптации, там другой менталитет, язык нужно понять. Как только более-менее обоснуется там, всё в «Аталанте» у него будет хорошо, всё ещё впереди», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 4 ноября 2020
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