«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 4 ноября, состоится матч «РБ Лейпциг» – «Пари Сен-Жермен». Встреча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» — «ПСЖ».
Обслужит встречу бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. В бригаду войдут ассистенты Павел Сокольницки и Радослав Сейка. Резервный рефери – Павел Рачковски.
«Пари Сен-Жермен» набрал 3 очка в 2 матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы H. «РБ Лейпциг» (3) — на третьем месте. Соперниками команд по группе Н являются «Манчестер Юнайтед» и «Истанбул Башакшехир», которые также проведут матч сегодня.
Календарь Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
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