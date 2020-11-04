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Роналду, Мората и Кьеза — в стартовом составе «Ювентуса» на матч ЛЧ с «Ференцварошем»

Роналду, Мората и Кьеза — в стартовом составе «Ювентуса» на матч ЛЧ с «Ференцварошем»
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые составы «Ференцвароша» и «Ювентуса» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» — «Ювентус».

«Ференцварош»: Дибуш, Ловренчич, Блажич, Двали, Ботка, Сомалиа, Харатин, Шигер, Зубков, Нгуен, Исаэл.

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Кьеллини, Бонуччи, Куадрадо, Рабьо, Артур, Рэмси, Кьеза, Мората, Роналду.

Обслужит встречу бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфилдом. В бригаду войдут ассистенты Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери – Гал Лайбувитц.

Туринский «Ювентус» набрал 3 очка в 2 матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы G. «Ференцварош» (1) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе G являются «Барселона» и киевское «Динамо», которые также встретятся сегодня.

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