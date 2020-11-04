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«Челси» — «Ренн»: Зиеш, Абрахам и Вернер выйдут в атаке у хозяев

«Челси» — «Ренн»: Зиеш, Абрахам и Вернер выйдут в атаке у хозяев
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые составы «Челси" и «Ренна» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Великобритания). Начало — в 23:00 мск.

«Челси»: Менди, Зума, Джеймс, Чилвел, Тьяго Силва, Канте, Маунт, Жоржиньо, Зиеш, Абрахам, Вернер.

«Ренн»: Гомис, Агер, Далберт, Да Сильва, Траоре, Буриго, Силики, Терье, Н'Зонзи, Гбоу, Гирасси.

Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Цвайером. В бригаду войдут ассистенты Торстен Шифнер и Марко Ахмюллер. Резервный рефери – Тобиаш Штилер.

«Челси» набрал 4 очка в 2 матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы Е. «Ренн» (1) — на четвёртом месте. Соперниками команд по группе Е являются «Краснодар» и «Севилья», которые также встречаются сегодня.

«Севилья» — «Краснодар»: составы команд на матч Лиги чемпионов
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