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Жезус — о матче с «Ливерпулем» в АПЛ: важнейшая игра, в которой нам необходима победа

Жезус — о матче с «Ливерпулем» в АПЛ: важнейшая игра, в которой нам необходима победа
Футбол / Англия 0

Бразильский нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус поделился ожиданиями от матча 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором соперниками его команды станет «Ливерпуль».

«Это важнейшая для нас игра. Мы встретимся с командой-лидером чемпионата на данный момент — именно «Ливерпуль» первый в турнирной таблице АПЛ.

Нам необходимо выиграть, если мы планируем бороться за победу в Премьер-лиге. Нужно быть очень сконцентрированными, особенно учитывая то, что мы играем на своём стадионе. Всей команде необходимо показать свой футбол и приложить максимум усилий для победы», – цитирует Жезуса Daily Mail.

«Ливерпуль», набрав 16 очков в 7 матчах, лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити», имея на пять очков меньше, располагается на 10-м месте.

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