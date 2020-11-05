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Тухель: «ПСЖ» не был хуже «Лейпцига»

Тухель: «ПСЖ» не был хуже «Лейпцига»
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал поражение своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:2).

«Мы прекрасно играли в первом тайме, могли вести в два мяча, но закончили его со счетом 1:1. В игре было три самых главных момента: нереализованный нами пенальти, удаление Гуйе и пенальти в наши ворота. Это слишком много, чтобы победить.

Мне кажется, мы отдали все силы. «РБ Лейпциг» играет в крайне атлетичный футбол – как «Ливерпуль», «Аталанта» или «Зальцбург». И нам приходится принимать такую игру и прилагать соответствующие усилия. И мы вполне могли обыграть «Лейпциг» с таким же счётом, с каким он обыграл нас.

У нас очень трудная группа. «РБ Лейпциг» – очень сильная команда, одна из лучших в Германии, но сегодня они не были лучше нас. Сделаем все, чтобы исправить ситуацию во втором матче", — приводит слова Тухеля L'Equipe.

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