Тухель: «ПСЖ» не был хуже «Лейпцига»

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал поражение своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:2).
«Мы прекрасно играли в первом тайме, могли вести в два мяча, но закончили его со счетом 1:1. В игре было три самых главных момента: нереализованный нами пенальти, удаление Гуйе и пенальти в наши ворота. Это слишком много, чтобы победить.
Мне кажется, мы отдали все силы. «РБ Лейпциг» играет в крайне атлетичный футбол – как «Ливерпуль», «Аталанта» или «Зальцбург». И нам приходится принимать такую игру и прилагать соответствующие усилия. И мы вполне могли обыграть «Лейпциг» с таким же счётом, с каким он обыграл нас.
У нас очень трудная группа. «РБ Лейпциг» – очень сильная команда, одна из лучших в Германии, но сегодня они не были лучше нас. Сделаем все, чтобы исправить ситуацию во втором матче", — приводит слова Тухеля L'Equipe.
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