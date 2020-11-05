Куман назвал тер Штегена главным героем матча «Барселоны» с киевским «Динамо»

Главный тренер испанской «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу своей команды над киевским «Динамо» (2:1) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы хорошо и быстро повели в счёте. Затем мы забили второй мяч, но потеряли контроль над игрой. Без мяча мы играли плохо и не пропустили больше только благодаря выдающейся игре тер Штегена. Он выдающийся вратарь и находится в отличной форме.



Когда вы прессингуете, это должна делать вся команда. Иначе остаются свободные зоны. Наш прессинг не был уверенным.



Мы качественно играем в обороне, но сегодня у наших ворот регулярно возникали опасные моменты. Надо обсудить и улучшить нашу игру без мяча", — приводит слова Рональда Кумана AS.