«Барселона» с трудом обыграла киевское «Динамо», «Ювентус» разгромил «Ференцварош»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» проиграло каталонской «Барселоне» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Обслуживала матч английская бригада арбитров под руководством Майкла Оливера.



Счёт был открыт уже на пятой минуте, когда в ворота украинской команды был назначен пенальти, который уверенно реализовал Лионель Месси. Игроки „Динамо“ всячески пытались сравнять счёт и имели на это шансы, однако великолепные действия Андре тер Штегена не позволили это сделать. В итоге на 65-й минуте встречи второй гол „Барселоны“ забил Жерар Пике. На 75-й минуте встречи „Динамо“ всё же забило — гол на счету Виктора Цыганкова, однако на большее киевлян не хватило.



В другом матче группы «Ювентус» на выезде разгромно обыграл „Ференцварош“ — 4:1. Дублем отметился испанец Альваро Мората, ещё один гол на счету Пауло Дибалы. Ещё один гол для „Ювентуса“ организовал Лаша Двали, забивший в свои ворота. Гол престижа для венгерской команды на счету Франка Боли.



В следующем туре «Динамо» примет на своём поле „Барселону“, тогда как «Ювентус» дома сыграет с «Ференцварошем». Матчи состоятся 24 ноября.