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«Барселона» с трудом обыграла киевское «Динамо», «Ювентус» разгромил «Ференцварош»

«Барселона» с трудом обыграла киевское «Динамо», «Ювентус» разгромил «Ференцварош»
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» проиграло каталонской «Барселоне» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Обслуживала матч английская бригада арбитров под руководством Майкла Оливера.

Счёт был открыт уже на пятой минуте, когда в ворота украинской команды был назначен пенальти, который уверенно реализовал Лионель Месси. Игроки „Динамо“ всячески пытались сравнять счёт и имели на это шансы, однако великолепные действия Андре тер Штегена не позволили это сделать. В итоге на 65-й минуте встречи второй гол „Барселоны“ забил Жерар Пике. На 75-й минуте встречи „Динамо“ всё же забило — гол на счету Виктора Цыганкова, однако на большее киевлян не хватило.

В другом матче группы «Ювентус» на выезде разгромно обыграл „Ференцварош“ — 4:1. Дублем отметился испанец Альваро Мората, ещё один гол на счету Пауло Дибалы. Ещё один гол для „Ювентуса“ организовал Лаша Двали, забивший в свои ворота. Гол престижа для венгерской команды на счету Франка Боли.

В следующем туре «Динамо» примет на своём поле „Барселону“, тогда как «Ювентус» дома сыграет с «Ференцварошем». Матчи состоятся 24 ноября.

Лига чемпионов. Группа G. 3-й тур
04 ноября 2020, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 1
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Месси – 5' (пен)   2:0 Пике – 65'   2:1 Цыганков – 75'
Лига чемпионов. Группа G. 3-й тур
04 ноября 2020, среда. 23:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
1 : 4
Ювентус
Турин, Италия
0:1 Мората – 7'   0:2 Мората – 60'   0:3 Дибала – 72'   0:4 Двали – 81' (автогол)   1:4 Боли – 90'
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