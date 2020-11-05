За кого вам не стыдно в этой Лиге чемпионов?

Завершился 3-й тур группового этапа Лиги чемпионов. Российские команды — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» — к настоящему моменту не одержали ни одной победы, суммарно набрав 4 очка.



«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: за кого вам не стыдно в этой Лиге чемпионов?

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