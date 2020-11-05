Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Луческу — о пенальти на Месси: я абсолютно против VAR. Без него было лучше для всех

Луческу — о пенальти на Месси: я абсолютно против VAR. Без него было лучше для всех
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу выступил с критикой VAR, комментируя пенальти, назначенный в ворота его команды за нарушение на нападающем «Барселоны» Лионеле Месси в начале матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

«Я абсолютно против VAR. Без него футбол был гораздо зрелищнее. Так было лучше для всех – для болельщиков, журналистов. Даже тот факт, что некоторые моменты вызывали споры, положительно сказывались на игре», — приводит слова Луческу Sport.es.

«Барселона», набрав 9 очков, занимает первое место в группе G Лиги чемпионов, опережая ближайшего преследователя, «Ювентус», на 3 очка. «Динамо» (1), располагается на третьей строчке. Замыкающий квартет «Ференцварош» уступает киевлянам по дополнительным показателям.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020