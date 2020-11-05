Луческу — о пенальти на Месси: я абсолютно против VAR. Без него было лучше для всех

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу выступил с критикой VAR, комментируя пенальти, назначенный в ворота его команды за нарушение на нападающем «Барселоны» Лионеле Месси в начале матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2).
«Я абсолютно против VAR. Без него футбол был гораздо зрелищнее. Так было лучше для всех – для болельщиков, журналистов. Даже тот факт, что некоторые моменты вызывали споры, положительно сказывались на игре», — приводит слова Луческу Sport.es.
«Барселона», набрав 9 очков, занимает первое место в группе G Лиги чемпионов, опережая ближайшего преследователя, «Ювентус», на 3 очка. «Динамо» (1), располагается на третьей строчке. Замыкающий квартет «Ференцварош» уступает киевлянам по дополнительным показателям.
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