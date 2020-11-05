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Тетрашвили дисквалифицирован на четыре матча. Он отказался извиняться перед Шиманьским

Тетрашвили дисквалифицирован на четыре матча. Он отказался извиняться перед Шиманьским
Футбол / РПЛ 0

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании для полузащитника «Тамбова» Гурама Тетрашвили.

Напомним, Тетрашвили был удалён с поля в матче 13-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:2). На 57-й минуте Павел Карасёв ударил Себастьяна Шиманьского по ногам в центре поля. Гурам после этого фола подошёл к поляку и со словами «Ну что ты так орёшь?» наступил игроку «Динамо» на ногу. Арбитр Сергей Карасёв после использования VAR показал хавбеку красную карточку.

«Тетрашвили дисквалифицировали на четыре матча. «Динамо» просило семь? Не знаю, какой был запрос. КДК принял решение дисквалифицировать на четыре матча. Футболист принёс извинения за свой поступок, но сказал, что извиняется перед командой и болельщиками, но не перед Шиманьским», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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