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Худяков: дисквалификация Тетрашвили справедливая и логичная

Худяков: дисквалификация Тетрашвили справедливая и логичная
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отреагировал на решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС о четырёхматчевой дисквалификации полузащитника Гурама Тетрашвили.

«Справедливая и логичная дисквалификация Тетрашвили. Что касается внутреннего наказания, то в ближайшее время решим с тренерским штабом», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Тетрашвили был удалён с поля в матче 13-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:2). На 57-й минуте Павел Карасёв ударил Себастьяна Шиманьского по ногам в центре поля. Гурам после этого фола подошёл к поляку и со словами «Ну что ты так орёшь?» наступил игроку «Динамо» на ногу. Арбитр Сергей Карасёв после использования VAR показал хавбеку красную карточку.

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