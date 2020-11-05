Худяков: дисквалификация Тетрашвили справедливая и логичная

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отреагировал на решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС о четырёхматчевой дисквалификации полузащитника Гурама Тетрашвили.



«Справедливая и логичная дисквалификация Тетрашвили. Что касается внутреннего наказания, то в ближайшее время решим с тренерским штабом», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, Тетрашвили был удалён с поля в матче 13-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:2). На 57-й минуте Павел Карасёв ударил Себастьяна Шиманьского по ногам в центре поля. Гурам после этого фола подошёл к поляку и со словами «Ну что ты так орёшь?» наступил игроку «Динамо» на ногу. Арбитр Сергей Карасёв после использования VAR показал хавбеку красную карточку.

«Я не крыса». Защитник «Тамбова» Тетрашвили извинился за удаление в матче с «Динамо»