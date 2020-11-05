Давид Алаба может летом перейти из «Баварии» в «Ювентус»

Защитник «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру в Италии, утверждает Tuttosport. По данным источника, австрийский футболист может перейти в «Ювентус».

Контракт Алабы с «Баварией» истекает в конце сезона. Стороны пока не смогли договориться о продлении соглашения. Ситуацией может воспользоваться туринский «Ювентус», заинтересованный в услугах игрока.

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич признался, что клуб больше не планирует вести переговоры с Алабой. По словам Салихамиджича, всё идёт к тому, что австриец покинет команду на правах свободного агента.

В этом сезоне Давид Алаба принял участие в девяти матчах во всех турнирах, однако не смог отметиться результативными действиями.