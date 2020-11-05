Давид Алаба может летом перейти из «Баварии» в «Ювентус»
Защитник «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру в Италии, утверждает Tuttosport. По данным источника, австрийский футболист может перейти в «Ювентус».
Контракт Алабы с «Баварией» истекает в конце сезона. Стороны пока не смогли договориться о продлении соглашения. Ситуацией может воспользоваться туринский «Ювентус», заинтересованный в услугах игрока.
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич признался, что клуб больше не планирует вести переговоры с Алабой. По словам Салихамиджича, всё идёт к тому, что австриец покинет команду на правах свободного агента.
В этом сезоне Давид Алаба принял участие в девяти матчах во всех турнирах, однако не смог отметиться результативными действиями.
Салихамиджич: Алаба может уйти из «Баварии». Больше предложений от нас не будет
Рекомендуем вам
- 5 ноября 2020
-
21:00
-
20:40
-
20:31
-
20:28
-
20:20
-
20:20
-
20:03
-
20:03
-
19:31
-
19:20
-
18:56
-
18:48
-
18:29
-
18:23
-
18:22
-
18:07
-
17:54
-
17:54
-
17:38
-
17:34
-
17:23
-
17:11
-
17:06
-
16:55
-
16:51
-
16:44
-
16:13
-
16:01
-
16:00
-
15:16
-
15:09
-
15:08
-
14:49
-
14:26
-
14:05
Партнерский контент
Рекомендуем вам