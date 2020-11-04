Салихамиджич: Алаба может уйти из «Баварии». Больше предложений от нас не будет

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал ситуацию с переговорами о новом контракте между клубом и защитником мюнхенцев Давидом Алабой.



«Я не знаю, как ещё мы можем встретиться, поскольку Давид отклонил наше предложение о продлении контракта. Мы должны принять это к сведению. Давид может уйти из „Баварии“. Мы уже сказали его агенту, что больше предложений не будет.



Мы все профессионалы. Мы по-настоящему ценим Алабу, он выдающийся футболист и очень важен для нашей команды. Если такой футболист покинет „Баварию“ на правах свободного агента, это нанесёт нам наибольший урон», — приводит слова Салихамиджича Sky Sport Deutschland.

Давид Алаба выступает за мюнхенскую «Баварию» с 2011 года. Ранее появилась информация, что «Бавария» отозвала предложение Давиду Алабе о продлении контракта.