Гаджиев: хотели пригласить в «Анжи» Де Брёйне и Неймара ещё до прихода Керимова

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказал о трансферной политике махачкалинского клуба до и после прихода Сулеймана Керимова.



«Ракитич в „Анжи“? Я не знаю. Много кого хотели привезти. В списках было много игроков. Кого конкретно хотели, я уже не вспомню.



За одного Джуджака предлагали четверых: Ворма, Мертенса, Стротмана и Ван Волфсквинкеля? Если они из агентства Германа Ткаченко, то они точно знают это. Они и занимались этими вопросами. Джуджака тоже они привезли как одного из наиболее одарённых игроков того времени.



До прихода Германа и Керимова мы смотрели многих футболистов и хотели пригласить Де Брёйне, Неймара. Но мало ли кто чего хотел?! Мы увидели молодых ребят. Кевин тогда играл в Бельгии. Цена – 3 миллиона.



У «Анжи» таких денег не было. Потом Неймар. Молодой талантливый мальчик. Увидели это, спросили цену. 30 миллионов! Откуда такие деньги?!» — цитирует Гаджиева Metaratings.