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«Рома» забила пять безответных мячей «ЧФР Клуж», Майораль сделал дубль

«Рома» забила пять безответных мячей «ЧФР Клуж», Майораль сделал дубль
Футбол / Лига Европы 0

В Риме на стадионе «Олимпико» завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. «Рома» на своём поле разгромила румынский «ЧФР Клуж» со счётом 5:0.

Счёт на 1-й минуте открыл Генрих Мхитарян. В середине первого тайма Рожер Ибанес удвоил преимущество хозяев, а затем ещё до перерыва забил Борха Майораль. В концовке матча Майораль оформил дубль, а пятый мяч в ворота «ЧФР Клуж» отправил Педро Родригес.

«Рома» после трёх туров занимает первое место в турнирной таблице группы A, набрав семь очков. «ЧФР Клуж» (4) располагается на втором месте. «Янг Бойз» и ЦСКА из Софии набрали по одному очку. Швейцарский и болгарский клубы встречаются сегодня, 5 ноября.

Лига Европы. Группа A. 3-й тур
05 ноября 2020, четверг. 20:55 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
5 : 0
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
1:0 Мхитарян – 1'   2:0 Ибаньес – 24'   3:0 Майораль – 34'   4:0 Майораль – 84'   5:0 Родригес – 89'
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