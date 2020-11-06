Мостовой: выступление клубов РФ в еврокубках — безобразие. Привыкаем к такому

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение ЦСКА в третьем туре группового этапа Лиги Европы с «Фейеноордом» (1:3).

«Не ожидал, что ЦСКА так крупно проиграет. Не сказал бы, что они играли слабо. Первый тайм был равный. Потом бам-бам пропустили. Трагедии сегодня не увидел никакой. На фоне того, что мы видели днём ранее уж точно. 0 побед в 12 матчах еврокубков — страшный показатель. Это безобразие. Как это исправить? Я, к сожалению, исправить это не могу. Дело не в лимите — это отговорки. У нас сейчас просто такой провальный период, до сих пор живем воспоминаниями чемпионата мира, хотя там сборная всего лишь вышла в 1/4. Надо забыть это все. Сейчас все двигаются вперёд. Плохо, что мы начинаем привыкать к такому выступлению. Это самое обидное», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



ЦСКА, набрав два очка, занимает последнее место в турнирной таблице группы K. «Фейеноорд» (4) поднялся на третье место. «Вольфсберг» (4) располагается на второй строчке, а лидирует в группе загребское «Динамо» (5).