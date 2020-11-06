Дик Адвокат: иногда с «Валвейком» играть сложнее, чем с ЦСКА

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат прокомментировал победу в матче с ЦСКА в третьем туре группового этапа Лиги Европы (3:1).
«Иногда с «Валвейком» играть сложнее, чем с ЦСКА. Это не удивительно, такое иногда случается. Это футбол, не так ли. Я не удивлен. С этой командой мы могли спокойно играть в футбол и знали, что на нас не будет давления. Мы сохраняли терпение против команды, которая играет в открытый футбол. У нас была концентрация с самого начала, и мы знали, что нужно попробовать сыграть на ноль», — приводит слова Адвоката AD.
ЦСКА, набрав два очка, занимает последнее место в турнирной таблице группы K. «Фейеноорд» (4) поднялся на третье место. «Вольфсберг» (4) располагается на второй строчке, а лидирует в группе загребское «Динамо» (5). В следующем туре ЦСКА вновь встретится с «Фейеноордом». Игра пройдёт 26 ноября.
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