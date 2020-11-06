«Наполи» одержал волевую победу в ЛЕ впервые с 2015 года, когда обыграл «Динамо»

Вчера, 5 октября, в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА итальянский «Наполи» не без труда обыграл хорватскую «Риеку». Встреча проходила на стадионе «Руевица» в Риеке и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Как сообщает OptaPaolo в «твиттере», «Наполи» удалось одержать волевую победу в Лиге Европы впервые с 2015 года, когда в 1/8 финала турнира на стадионе «Сан-Паоло» благодаря хет-трику Гонсало Игуаина было обыграно московское «Динамо». Счёт в той игре был открыт немецким форвардом «Динамо» Кевином Кураньи. По итогам двухматчевого противостояния сильнее оказались игроки итальянского клуба, сыграв вничью 0:0 в Москве.

Напомним, что в группе F сразу три клуба набрали по 6 очков – это «АЗ Алкмаар», номинально являющийся лидером в таблице, следом за ним «Наполи», а третий – «Реал Сосьедад». Замыкает квартет хорватская «Риека», не имеющая очков в своём активе.