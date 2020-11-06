Сторона избитого Широковым судьи отказалась от рассмотрения дела в особом порядке

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова вместе с Артуром Рамазановым, прокомментировал информацию о желании бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова рассмотреть дело об избиении в особом порядке.
«Дело в особом порядке – это рассмотрение, когда свидетелей практически не слушают. Как говорится, в одно касание. Но это не предмет для обсуждения, потому что мы против. Вопрос закрывается.
Основным условием рассмотрения дела в особом порядке является согласие потерпевших. А мы возражаем, поэтому вопрос даже не подлежит обсуждению. Всё будет проведено в обычном порядке с допросом свидетелей, исследованием доказательств», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 6 ноября 2020
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