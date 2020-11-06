Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сторона избитого Широковым судьи отказалась от рассмотрения дела в особом порядке

Сторона избитого Широковым судьи отказалась от рассмотрения дела в особом порядке
Футбол / РПЛ 0

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова вместе с Артуром Рамазановым, прокомментировал информацию о желании бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова рассмотреть дело об избиении в особом порядке.

«Дело в особом порядке – это рассмотрение, когда свидетелей практически не слушают. Как говорится, в одно касание. Но это не предмет для обсуждения, потому что мы против. Вопрос закрывается.

Основным условием рассмотрения дела в особом порядке является согласие потерпевших. А мы возражаем, поэтому вопрос даже не подлежит обсуждению. Всё будет проведено в обычном порядке с допросом свидетелей, исследованием доказательств», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Широков предстанет перед судом за избиение судьи. Ему грозит до 2 лет лишения свободы
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020