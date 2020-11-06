Обляков – о поражении от «Фейеноорда»: стечение обстоятельств. Такое бывает, это футбол

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Фейеноордом» (1:3).



«Обидно проиграли. Более-менее равная игра была. К сожалению, за 10 минут пропустили три гола. Стечение обстоятельств. Такое бывает, это футбол.



Соперник хорошо знает поле. Оно было немного мягким, но это не отговорки. Просто они играют в открытый футбол, в прессинг. Где-то иногда не удавалось выходить. Был отрезок, когда хорошо контролировали мяч, и подходы были. К сожалению, не забили. Во втором тайме чуть-чуть просели и пропустили голы. Это не потеря концентрации. После гола не смогли взять мяч под контроль, и после второй быстрой атаки пропустили третий гол.



Удивил ли «Фейеноорд»? Они сыграли так, как мы и ожидали. Играли в свой футбол, они от него никогда не отказываются. Они сыграли так, как хотели, как должны были. Мы сделаем всё, чтобы исправить ситуацию в таблице. Впереди три игры, по очкам не такая большая разница. Надо выходить и выигрывать.



График матчей у всех одинаковый, все играют по два матча в неделю. Это не отмазка. Просто сегодня проиграли, так бывает. Нужно забыть эту игру, переключиться и настраиваться на игру с «Ростовом», — сказал Обляков в интервью пресс-службе ЦСКА.

Масалитин: ЦСКА проиграл сам себе, это просто наш футбол, наш уровень