Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман может возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN. По информации источника, руководство «красных дьяволов» заинтересовано в услугах 33-летнего специалиста и уже провело предварительные переговоры.



Напомним, ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» могут возглавить Брендан Роджерс или Маурисио Почеттино. При этом сообщалось, что руководство клуба выразило поддержку Сульшеру, несмотря на неудовлетворительные результаты на старте сезона.



4 ноября «МЮ» неожиданно уступил турецкому «Истанбул Башакшехиру» в матче Лиги чемпионов УЕФА (1:2). При этом английский клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу своей группы. В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» набрал семь очков за шесть матчей и расположился на 15-м месте.

Руководство «МЮ» выразило поддержку Сульшеру