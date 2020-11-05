Руководство «МЮ» выразило поддержку Сульшеру

Руководство «Манчестер Юнайтед» не намерено расставаться с Уле-Гуннаром Сульшером после ряда неудачных результатов в последних матчах. На тренера рассчитывают в перспективе, при этом отмечают необходимость улучшения результатов. Об этом сообщает Sky Sports.



В настоящее время «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В последнем матче чемпионата Англии манкунианцы проиграли «Арсеналу» (0:1).



Вчера, 4 ноября, «МЮ» неожиданно уступил турецкому «Истанбул Башакшехиру» в матче Лиги чемпионов УЕФА (1:2). При этом английский клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу своей группы.



Сульшер отказался комментировать слухи о скором увольнении — в прессе сообщают о переговорах «МЮ» с бывшим наставником «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино.

Ван Перси: Сульшеру нужно дать время для реализации своих идей в «МЮ»