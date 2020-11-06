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Тьяго пропустит матч «Ливерпуля» с «Манчестер Сити»

Тьяго пропустит матч «Ливерпуля» с «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара пропустит матч 8-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп на предматчевой пресс-конференции рассказал, что испанский футболист из-за травмы не поедет на выездную игру вместе с командой, сообщает официальный сайт красных.

Тьяго ещё не успел восстановиться от травмы, полученной во встрече 5-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:2).

Центральная игра 8-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» состоится 8 ноября. Начало игры — в 19:30 мск. После семи туров «Ливерпуль» находится на первом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 16 очками в активе. «Горожане» (11) — на 10-м месте.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи.

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