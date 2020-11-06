Апелляционный комитет попросил РФС применить санкции к арбитру Михаилу Вилкову

6 ноября в Доме футбола состоялось заседание апелляционного комитета РФС, по итогам которого комитет попросил РФС применить санкции к арбитру Михаилу Вилкову, а также оставить без рассмотрения протест «Рубина» по итогам матча 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:3).

«В целях рассмотрения жалобы ФК „Рубин“ апелляционный комитет запросил заключение экспертно-судейской комиссии о наличии в действиях главного судьи матча „Краснодар“ — »Рубин" Михаила Вилкова нарушений протокола VAR в моментах, связанных с назначением пенальти в ворота «Рубина», которые существенно повлияли бы на результат матча. С учётом аудиозаписи переговоров судей, комиссия дала ответ, что судья допустил ошибку при принятии решения о повторном выполнении штрафного удара после нарушения на футболисте «Рубина» Джордже Деспотовиче. Как установила комиссия, эта ошибка имела прямую причинно-следственную связь с получением судьёй информации от судей VAR/AVAR о том, что проверка по вопросу назначения пенальти в ворота ФК «Рубин» на тот момент ещё не была завершена. При этом комиссия указала, что, по её мнению, рассматриваемая ошибка судьи не является основанием для пересмотра результата матча.



В ходе заседания Михаил Вилков сделал заявление, что при рассмотрении протеста ФК «Рубин» в первой инстанции он ввёл в заблуждение членов КДК, утверждая, что причиной остановки игры в моменте с футболистом Джордже Деспотовичем была неправильная установка мяча футболистами «Рубина», а не сигнал судей VAR/AVAR о необходимости обратиться к видеопросмотру эпизода. Михаил Вилков извинился перед КДК за своё поведение на прошедшем ранее заседании. Апелляционный комитет принял решение обратиться к руководству РФС с целью рассмотрения компетентным органом поведения судьи и применения к нему возможных мер воздействия.

Апелляционный комитет с учётом заключения экспертно-судейской комиссии сделал вывод, что указанные ошибочные действия судьи Михаила Вилкова относятся исключительно к качеству его судейства, и принял решение изменить решение КДК, оставив протест ФК «Рубин» без рассмотрения согласно пункту 2 части 5 статьи 125 Дисциплинарного регламента РФС", — цитирует председателя апелляционного комитета Владимира Насонкина сайт РФС.