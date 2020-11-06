«Обязательно напишем жалобу». Гендиректор «Сочи» — о судействе в матче с «Уфой»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал итог матча 14-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1), раскритиковав решение арбитра встречи назначить пенальти.
«Есть VAR. Что делали судьи на линии в моменте, когда фолили на Заболотном при 1:0, непонятно. Нужно было ставить пенальти на Антоне. Железный пенальти. Обязательно напишем жалобу в ЭСК. Давно с таким судейством не сталкивались», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Счёт был открыт лишь во втором тайме. На 53-й минуте грубую ошибку допустил защитник гостей Алексей Никитин — он замешкался и потерял мяч возле собственной штрафной, Сергей Терехов сыграл на перехвате, под углом выскочил один на один и пробил мимо Александра Беленова.
На 83-й минуте Вячеслав Кротов упал в штрафной после контакта с Иваном Миладиновичем. После просмотра VAR арбитр назначил пенальти в ворота «Сочи». Комнен Андрич аккуратно пробил в нижний угол ворот, Джанаев не угадал и завалился в противоположную сторону.
- 6 ноября 2020
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