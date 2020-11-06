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«Саутгемптон» — «Ньюкасл Юнайтед»: составы команд на матч 8-го тура АПЛ

«Саутгемптон» — «Ньюкасл Юнайтед»: составы команд на матч 8-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Саутгемптона» и «Ньюкасл Юнайтед» на матч 8-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в городе Саутгемптон. Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Саутгемптон»: Маккарти, Стивенс, Вестергор, Беднарек, Уолкер-Питерс, Армстронг, Дженепо, Ромеу, Уорд-Праус, Уолкотт, Адамс.

Запасные: Форстер, Рэмси, Телла, Диало, Редмонд, Лонг, Н'Лундулу

"Ньюкасл": Дарлоу, Шёр, Льюис, Ф. Фернандес, Ласселлс, Сент-Максимен, Мёрфи, Альмирон, Хендрик, Ш. Лонгстафф, Уилсон.

Запасные: Гиллеспи, Кларк, Манкильо, Хэйден, М. Лонгстафф, Жоэлинтон, Кэрролл.

«Святые» набрали 13 очков и занимают промежуточное 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Сороки» (11) — на 11-м месте.

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