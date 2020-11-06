«Саутгемптон» — «Ньюкасл Юнайтед»: составы команд на матч 8-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Саутгемптона» и «Ньюкасл Юнайтед» на матч 8-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в городе Саутгемптон. Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Саутгемптон»: Маккарти, Стивенс, Вестергор, Беднарек, Уолкер-Питерс, Армстронг, Дженепо, Ромеу, Уорд-Праус, Уолкотт, Адамс.
Запасные: Форстер, Рэмси, Телла, Диало, Редмонд, Лонг, Н'Лундулу
"Ньюкасл": Дарлоу, Шёр, Льюис, Ф. Фернандес, Ласселлс, Сент-Максимен, Мёрфи, Альмирон, Хендрик, Ш. Лонгстафф, Уилсон.
Запасные: Гиллеспи, Кларк, Манкильо, Хэйден, М. Лонгстафф, Жоэлинтон, Кэрролл.
«Святые» набрали 13 очков и занимают промежуточное 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Сороки» (11) — на 11-м месте.
- 6 ноября 2020
-
22:59
-
22:56
-
22:41
-
22:36
-
22:35
-
22:30
-
22:05
-
21:51
-
21:44
-
21:35
-
21:24
-
21:19
-
21:15
-
21:09
-
20:53
-
20:43
-
20:40
-
20:30
-
20:27
-
20:15
-
20:12
-
20:11
-
20:00
-
19:57
-
19:49
-
19:47
-
19:40
-
19:38
-
19:31
-
19:23
-
19:14
-
19:05
-
19:01
-
18:44
-
18:43