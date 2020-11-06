У гендиректора донецкого «Шахтёра» диагностирован коронавирус

Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин прошёл тестирование на коронавирусную инфекцию, по итогам которого у него выявлен COVID-19. Об этом руководитель «горняков» сообщил в своём «инстаграме».

«Ну вот пришла и моя очередь. Пошёл на самоизоляцию», — написал Палкин.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» гендиректора «Шахтёра».

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий «Шахтёр» принимал мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча прошла на НСК «Олимпийский» в Киеве (Украина) и завершилась победой гостей со счётом 6:0.

«Боруссия» М набрала 5 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы В. «Шахтёр» (4) — на 2-м месте.

Следующий матч «горняки» проведут с киевским «Динамо» 8 ноября.