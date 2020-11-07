Заражённый коронавирусом Эдин Джеко пообщался со своими детьми через стекло. Видео

Форвард «Ромы» Эдин Джеко, который заразился коронавирусом, увиделся со своими детьми. Из-за того, что нападающий находится в изоляции, игроку пришлось общаться с ними через стекло. Видео было опубликовано супругой Эдина Амрой Силайджич-Джеко.

Ранее футболист написал: «Всем привет. К сожалению, результаты моего теста на коронавирус были положительными. Как вы понимаете, мне теперь придётся находиться на карантине. Хочу сообщить, что у меня нет симптомов болезни. Мне придётся несколько дней находиться на самоизоляции вдали от моих партнёров по команде. Но мои мысли и сердце будут с командой».

«Рома» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 11 очков в шести матчах. В матче 7-го тура Серии А «Рома» сыграет в гостях с «Дженоа». Этот матч состоится 8 ноября.