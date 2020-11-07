Ван Бастен: те, кто говорит, что Криштиану лучше Месси, ничего не понимают в футболе

Бывший нападающий «Аякса» и «Милана» Марко ван Бастен высказался о соперничестве нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Криштиану — великий футболист, но те, кто говорит, что он лучше Месси, я думаю, они ничего не понимают в футболе. Либо так, либо они говорят это недобросовестно. Месси уникален и неповторим. В детстве он попал в котёл футбольного гения», — приводит слова ван Бастена El universo со ссылкой на Corriere della Sera.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси принял участие в шести матчах чемпионата Испании в которых стал автором одного забитого мяча с пенальти, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

35-летний Роналду провёл 3 матча в Серии А, забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Контракт португальца с «Ювентусом» действует до лета 2022 года.