Кавани и Суарес — в заявке сборной Уругвая на матчи отбора ЧМ-2022 с Колумбией и Бразилией

Федерация футбола Уругвая на официальном сайте опубликовала заявку национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборными Колумбии (13 ноября) и Бразилии (17 ноября).
Вратари: Родриго Муньос («Серро Портеньо»), Мартин Сильва («Либертад»), Мартин Кампанья («Индепендьенте»).
Защитники: Диего Годин («Кальяри»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Хосе Хименес («Ателтико»), Агустин Оливерос («Насьональ»), Мартин Касерес («Фиорентина»), Дамиан Суарес («Хетафе»).
Полузащитники: Матиас Винья («Палмейрас»), Мауро Арамбарри («Хетафе»), Лукас Торрейра («Арсенал»), Федерико Вальверде («Реал»), Родриго Бентанкур («Ювентус»), Найтан Нандес («Кальяри»), Николас Де Ла Круз («Ривер Плейт»), Брайан Родригес, Диего Росси (оба — «Лос-Анджелес»).
Нападающие: Джонатан Родригес («Крус Асуль»), Луис Суарес («Атлетико»), Максимилиано Гомес («Валенсия»), Дарвин Нуньес («Бенфика»), Эдинсон Кавани («Манчестер Юнайтед»).
- 7 ноября 2020
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