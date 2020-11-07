Президенты «Ювентуса» и «Наполи» могут не отпустить футболистов своих команд в сборные

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и глава «Наполи» Аурелио Де Лаурентис могут не отпустить игроков своих клубов в сборные, сообщает Corriere dello Sport.



По информации источника, руководители клубов считают, что матчи сборных являются источником дополнительных проблем в период пандемии коронавируса. К тому же международные матчи ещё больше нагружают плотный график соревнований и несут риск увеличения количества травм. Обеспокоенность отъездом футболистов в национальные команды выразил и президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта.



Напомним, в октябре «Ювентус» не мог рассчитывать на нападающего Криштиану Роналду из-за коронавируса. 6 ноября стало известно, что Роналду получил вызов в национальную команду Португалии на ноябрьские матчи Лиги наций УЕФА с Францией (14 ноября) и Хорватией (17 ноября).