Жозе Моуринью: пара побед «Тоттенхэма» не заставит меня потерять голову

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью отметил, что хороший старт клуба в нынешнем сезоне не обнадёживает.
«У меня многолетний футбольный опыт, и пара побед не заставит потерять голову. Я не взлечу в небеса, но и не упаду в ад после пары поражений. Всё дело в балансе, планомерном подходе к каждому матчу, поиске путей улучшения и наблюдении за тем, что происходит с командой. Ожидал ещё нескольких очков в английской Премьер-лиге к этому моменту. Мы потеряли очки, которые были обязаны брать. В Лиге Европы у нас сейчас шесть очков, тогда как я ожидал, что мы наберём девять», — приводит слова Моуринью Goal.com.
«Тоттенхэм» набрал 14 очков в 7 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований является «Саутгемптон», в 8 встречах набравший 16 очков.
- 7 ноября 2020
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